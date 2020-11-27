На контролі в Офісі генерального прокурора перебуває майже 80 відповідних кримінальних проваджень.

Надважливе завдання для прокуратури – нівелювати незаконну протидію чи тиск на бізнес.

Читайте такожВенедіктова відзвітувала про результати розслідування справ МайдануПро це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова. Відповідна її заява опублікована на офіційному сайті Офісу генпрокурора.

За її словами, ще в травні вони розпочали діалог із Національною радою реформ та бізнес-асоціаціями. У підсумку, перешкод в інвесторів, які може допомогти здолати прокуратура, виявилося чимало:

«Наприклад, припинити безпідставне створення проблем підприємствам самими правоохоронцями і подбати про те, щоб злочини, вчинені відносно суб’єктів господарювання ефективно та оперативно розслідувались».

Як зазначила Венедіктова, з цією метою в Офісі генпрокурора створили спеціалізований підрозділ, що взяв на себе координацію всіх процесів в сфері захисту інвестицій. Він перебуває у постійному контакті з найбільшими організаціями, які покликані захищати інвестиції в Україні.

У рамках цієї роботи на контролі в Офісі генерального прокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень щодо ймовірного тиску на бізнес. Проаналізувавши їх проблематику, правоохоронці виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес.

«Перша проблема – це різні злочинні схеми заволодіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підроблення документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їхнього майна (в подібних провадженнях надано понад півсотні письмових вказівок, скасовано рішення про закриття 5 справ; стан досудового розслідування 23 проваджень заслухано у керівництва Офісу генпрокурора)», – зазначила Венедіктова.

При цьому вона навела приклади результативності цих дій:

одному з товариств Вінниччини вже забезпечено повернення майна – 1645 тонн цукру;

зупинено процес незаконного відчуження земельної ділянки, належної одному з представників найбільшої мережі супермаркетів країни;

активізовано досудове розслідування за фактом відчуження 500 м кв нерухомості в центрі столиці, що належала представникам одного з найбільших IT-бізнесів України;

повідомлено про підозру причетному до заволодіння грошовими коштами турецької компанії, що є лідером серед видобутку сировини для керамічної продукції.

Друга проблема – ознаки тиску правоохоронців на бізнес, коли слідство щодо певних підприємств, навпаки, невиправдано активне – на них влаштовуються масштабні показові обшуки, їх «кошмарять» численними запитами.

Як приклади роботи у напрямку протидії цьому Венедіктова перелічила:

Досить гучна історія з переслідуванням виробника дитячого харчування «Малятко». Це підприємство реального сектору економіки звернулося до мене з інформацією про можливий тиск з боку правоохоронців. Прокурорами детально вивчено всі обставини слідства та мною прийнято рішення про зміну органу досудового розслідування. Зараз слідство доручено Державному бюро розслідувань. Відповідно змінено і групу прокурорів у цьому провадженні.

Свіжий приклад – за сприяння прокурорів позитивно вирішилася ситуація з Миколаївським суднобудівним заводом «Океан». Арешт активів унікального підприємства скасовано, а Верховний Суд поставив у справі крапку, визнавши продаж заводу у 2018 році законним.

«Захист інвестицій – надважливий напрямок для нас, тому що країна без бізнесу не спроможна виконати свої соціальні гарантії. Підтримка інвесторів – один із державних пріоритетів, і ми будемо робити все для того, щоб цей пріоритет забезпечувати», – наголосила генпрокурор.

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Автор: УНІАН