Бартош Ціхоцький нагадав, що відповідальність за загибель людей лежить на Москві.

Падіння ракети в Переводові є результатом розв'язаної Росією війни в Україні, тому трагедія не повинна відбитися на відносинах Києва та Варшави. Трагедія лише продемонструвала російську загрозу для всієї Європи.

"Чесно кажучи, я не розумію, чому ця трагедія повинна вплинути на польсько-українські відносини. Відразу і президент, і прем'єр-міністр Польщі заявили, що вбивство двох польських громадян було наслідком агресії Росії, а саме - масованої ракетної атаки РФ по Україні", - зазначив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Він вказав, що відповідальність за загибель двох осіб лежить на Москві й ніхто не ставить питань, тим більше будь-яких "застережень" у бік України.

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"Я бачив деякі коментарі окремих експертів і публіцистів у соцмережах з приводу їхніх очікувань щодо реакції НАТО на цю трагедію. Мені здається, що це не зовсім професійні коментарі. Я впевнений, що відповідь НАТО на агресію Росії проти України безпрецедентна", - пояснив дипломат.

Також він нагадав, що НАТО надає безпрецедентну допомогу Україні, яка не входить до Альянсу, а також налагодило унікальну співпрацю з обміну розвіданими.

"Країни НАТО, більшість з яких входять в ЄС, також чітко ставляться до питання санкцій проти Росії, репарацій і т.д. і тому, якщо хтось розчарований відповіддю на цей інцидент, то, мені здається, це не зовсім коректно. Але це індивідуальні коментарі в соціальних мережах. Зрозуміло, що не всі люди професійно ознайомлені зі структурою, юридичними підставами або політичними умовами в НАТО", - підсумував Ціхоцький.

Падіння ракети в Переводові - що відомо

15 листопада Росія влаштувала Україні нову хвилю ракетного терору. Одна з ракет впала в селі Переводів, в результаті чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ракету могли випустити українські сили ППО. Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що не сумнівається, що на польській території впала російська ракета.

25 листопада Дуда підтвердив, що в Переводові впала ракета, випущена українською системою ППО в ході контрнаступальних дій. При цьому він вказав, що трагічний випадок стався з вини Росії.

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