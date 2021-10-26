Представник України візьме участь у обговоренні питань, які раніше були прерогативою виключно країн-членів НАТО.

Сьогодні, 26 жовтня, під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга відбудеться засідання вищого дорадчого Комітету Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь – Конференції національних директорів озброєнь.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Олександр Носов, який представлятиме нашу державу під час Конференції у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Як зазначили у Міністерстві оборони, вперше за понад півстоліття діяльності Комітету представник України запрошений до участі у питаннях, які раніше були прерогативою виключно країн-членів НАТО.

За словами Носова, Україна раніше залучалась до участі у засіданнях Конференції, але наразі вперше йдеться про питання, що належать до прерогативи виключно держав-членів НАТО, зокрема, інновації в оборонно-технічній сфері, трансформації у взаємодії з наукою та оборонно-промисловим комплексом та досягнення оптимального співвідношення воєнних потреб і бюджетних можливостей.

Носов акцентував увагу, що Конференція національних директорів озброєнь Альянсу проходитиме одразу після того, як минулого тижня, 21 жовтня, міністри оборони країн НАТО затвердили новий план оборони союзу під час конфліктів і криз, з метою планування негайного формування сил Альянсу у потрібний час і в потрібному місці.

Що відомо про майбутню конференцію

Конференція національних директорів з озброєння з 1996 року є вищим дорадчим Комітетом Північноатлантичної ради Альянсу з питань озброєнь. Вона координує реалізацію політики НАТО у сфері розвитку озброєння і військової техніки. До роботи Конференції залучаються керівники національних відомств або відповідних підрозділів відомств, які відповідають за формування та реалізацію політики у сфері озброєння і військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін відвідав з візитом Україну, під час якого обговорив з українським колегою Андрієм Тараном взаємодію у військовій сфері.

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Також голова Пентагону зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Глава Української держави наголосив, що Сполучені Штати залишаються для України головним партнером у галузі безпеки і оборони. Остін, своєю чергою, заявив про підтримку прагнення України до НАТО і підкреслив, що жодна третя країна не має права вето на вступ в Північноатлантичний альянс.

Шлях України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, у комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ.

Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

Країни НАТО на саміті у Мадриді у 2022 році підтвердять рішення про майбутнє членство України.

Курс на НАТО в законодавстві України

21 лютого 2019 року набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО. У Конституції закріплюється "європейська ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України".

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У вересні 2020 року президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки України. Вона ґрунтується на трьох основних засадах державної політики у сфері нацбезпеки. Зокрема, передбачається розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами, насамперед з Європейським Союзом і НАТО та їхніми державами-членами.

У липні 2021 року Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 4 червня "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору".

26 серпня Зеленський затвердив стратегію зовнішньополітичної діяльності держави. У стратегії визначена необхідність набуття повноправного членства України в Європейському Союзі (ЄС) та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Автор: Тетяна Герасименко