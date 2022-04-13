Лідери України та США, зокрема, дали оцінку воєнним злочинам РФ.

Президент України Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорили додаткову оборонну допомогу та можливу макрофінансову допомогу для України.

Досягнута домовленість про посилення санкцій проти Росії, про це Зеленський повідомив у мікроблозі Twitter.

"Продовжив постійний діалог з президентом США Джо Байденом. Дали оцінку російським воєнним злочинам. Обговорили додатковий пакет оборонної та можливої макрофінансової підтримки України. Домовилися про посилення санкцій", - зазначив президент України.

Варто зазначити, що Зеленський вже не раз спілкувався з Байденом.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирних людей, зокрема, в населених пунктах, розташованих в Київській області - в Ірпені, Бучі, Бородянці та Макарові. На Київщині супротивнику вдалося взяти під контроль низку населених пунктів, але пізніше територію регіону зачистили від окупантів.

Потім з'ясувалося, що ворог жорстоко розправлявся з цивільними - вже зафіксовано вбивство понад 760 осіб.

Країни Заходу, зокрема, США підтримали Україну після повномасштабного вторгнення Росії та запровадили низку пакетів санкцій.

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