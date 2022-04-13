Необхідно захищати нашу національну державність, підкреслив президент.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців і надалі чинити російським окупантам спротив в усіх його формах і наголосив, що від сили цього спротиву залежить майбутнє України.

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверенні за підсумками 48-го дня війни.

Він вкотре подякувати ЗСУ, захисникам і захисницям.

"Я не втомлююсь це робити. І хочу, щоб ми з вами не втомлювалися говорити їм найголовніше: ми віримо у вас. Ми пишаємося вами. Ми захоплюємося вами", - підкреслив президент.

Він зазначив, що багато хто любить зловтішатися з окупантів, тролити їхні провали, рівень підготовки їхніх солдатів та сумнівну якість "новітньої" російської техніки, яка була розроблена за останні 20 років і поступається радянським зразкам.

"Це правильно. Це справедливо. Але водночас ми маємо розуміти, що не всі російські танки глохнуть у полі. Не всі солдати ворога просто втікають із поля бою. І не всі вони строковики, які не вміють нормально тримати зброю в руках. Це не означає, що ми маємо їх боятися. Це означає, що ми не маємо применшувати заслуг наших бійців, нашої армії", - наголосив глава держави.

Він підкреслив, що пишається всім нашим народом, всіма нашими людьми, які попри окупацію виходять на вулиці, протестують, виганяють окупантів так, як можуть.

"Саме тому потрібно завжди підкреслювати: якщо наші міста й села окуповані, то це лише тимчасово. І вони обов'язково будуть звільнені. Будуть звільнені нашими героями. Причому не тільки силою зброї, а й силою духу… Хай там що, потрібно протистояти окупантам. Складно, знаю. Потрібно боротися. Протестувати. Захищати нашу національну державність", - наголосив Зеленський.

Він додав, що обов'язково треба карати колаборантів.

"Від сили нашого спротиву в усіх його формах прямо залежить майбутнє України. Майбутнє всіх нас... І я вдячний кожному й кожній, хто це усвідомлює. Хто не припиняє чинити спротив навіть тоді, коли здається, що результат – дуже далеко", - сказав Зеленський.

Слова безмежної вдячності від імені всіх українців він висловив захисникам Маріуполя, військовим, які борються в ООС, які захищають Харків, Харківський регіон, усьому військовому угрупованню, яке захищає Запорізький регіон, захищає південь.

Зеленський повідомив, що традиційно підписав укази про відзначення військових. Так, державними нагородами удостоєні 419 військовослужбовців Збройних Сил України, з них 72 - посмертно.

Також державними нагородами відзначені 30 військовослужбовців Головного управління розвідки України.

Звання Героя України присвоєно підполковнику Дмитру Миколайовичу Васильєву, командиру ракетного дивізіону 19-ї ракетної бригади, посмертно.

Нагадаємо, російські війська 24 лютого рано вранці вдерлися в Україну.

Спочатку супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, завдавав удари по Маріуполю, Києву, Харкову, Херсону, Чернігову, Миколаєву та Сумах.

13 квітня Володимир Зеленський підкреслив, що за 48 днів війни в Україні армія РФ вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.

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