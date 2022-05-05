За словами прем'єр-міністра Санни Марін, Україна отримає від Фінляндії також військову техніку.

Фінляндія виділить 70 млн євро допомоги Україні та допоможе військовою технікою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін під час виступу на Міжнародній донорській конференції у Варшаві, присвяченій Україні.

"Зараз ми готуємо додатковий внесок, щоб покрити поточні потреби та допомогти з реконструкцією. Внесок, який потребує схвалення парламенту, становитиме близько 70 млн євро. Також ми ухвалили сьогодні рішення відправити додаткову військову техніку Україні", - зазначила прем'єр-міністр Фінляндії.

Як повідомляв УНІАН, президент Фінляндії Саулі Нііністьо 19 квітня за пропозицією уряду ухвалив рішення про направлення до України додаткової військової допомоги. Проте тоді не повідомлялось про зміст допомоги, способи доставки та терміни.

Після початку російського вторгнення в Україну уряд Фінляндії відмовився від давньої політики не постачати зброю в зони бойових дій та вирішив надати Україні оборонну підтримку.

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