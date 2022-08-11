На Банковій закликав російських військових залишити територію України.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі російським військовим варто розглядати як застереження згори.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі ru-військовим варто розглядати як застереження згори: забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть. Ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі ви не зможете почуватися в безпеці", - наголосив Подоляк.

Він додав, що карма їх "знайде всюди".

Удар по аеродрому в Новофедорівці: що відомо

Нагадаємо, 9 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

У Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити причину загоряння, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.

У Міноборони Росії заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.

Відомо, що внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.

Вибухи на військовому аеродромі "Зябровка"

Нагадаємо, вночі 11 серпня "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі чутні звуки вибухів і видно спалахи на аеродромі "Зябровка" в Гомельській області.

Стверджувалося, що на військовому об'єкті було щонайменше 8 спалахів.

Раніше Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення навчань військ ППО і ВПС з бойовою стрільбою, проте чи пов'язані вони зі спалахами в районі Зябровки - невідомо.

У повідомленні прес-служби Міноборони Білорусі зазначили, що причина вибухів - "загоряння однієї з одиниць техніки".

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