Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі російським військовим варто розглядати як застереження згори.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Епідемію технічних аварій на військових аеродромах у Криму та Білорусі ru-військовим варто розглядати як застереження згори: забудьте про Україну, зніміть форму та йдіть. Ані в окупованому Криму, ані в окупованій Білорусі ви не зможете почуватися в безпеці", - наголосив Подоляк.
Він додав, що карма їх "знайде всюди".
Удар по аеродрому в Новофедорівці: що відомо
Нагадаємо, 9 серпня, в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів на російській військовій авіабазі "Саки" в Новофедорівці. Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.
У Міноборони України прокоментували вибухи, зазначивши, що не можуть встановити причину загоряння, проте вкотре нагадали про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
У Міноборони Росії заявили, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. Повідомлялося про постраждалих і одного загиблого.
Відомо, що внаслідок вибухів знищено щонайменше 9 літаків, аеродром виведений з ладу.
Вибухи на військовому аеродромі "Зябровка"
Нагадаємо, вночі 11 серпня "Беларускі Гаюн" повідомив, що в Білорусі чутні звуки вибухів і видно спалахи на аеродромі "Зябровка" в Гомельській області.
Стверджувалося, що на військовому об'єкті було щонайменше 8 спалахів.
Раніше Міністерство оборони Білорусі повідомило про проведення навчань військ ППО і ВПС з бойовою стрільбою, проте чи пов'язані вони зі спалахами в районі Зябровки - невідомо.
У повідомленні прес-служби Міноборони Білорусі зазначили, що причина вибухів - "загоряння однієї з одиниць техніки".
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