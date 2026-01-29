Глава МЗС Люксембургу радить Зеленському не ставити ультиматумів щодо вступу в ЄС

Водночас, Україна повинна мати такі гарантії безпеки, за яких Росія не нападе знову через "три-чотири тижні".

Інтересам України не відповідає оголошення ультиматуми щодо строків вступу до Європейського Союзу, бо існують чіткі правила набуття членства, яких треба дотримуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель на брифінгу перед початком засідання Ради ЄС в Брюсселі.

"Гарантії важливі. Президент Зеленський сказав, що вони мають набути членства в наступному році. Я вибачаюсь, я йому кілька разів теж повідомив: не ставте ультиматумів. Це не в ваших інтересах. Факт полягає у тому, що існують правила, Копенгагенські критерії, і нам потрібно їх виконати", - наголосив Беттель.

Відео дня

За його словами, не можна казати, що для одних країн існують критерії, для прикладу – для країн Західних Балкан, а на інші країни ці критерії не поширюються.

Також він відзначає, що мир є важливим фактом для процесу вступу.

"Доки критерії Копенгагена не дотримуються, ми не можемо сказати: будь-ласка, ставайте частиною родини, і для вс ми закриваємо очі, вуха і рот. Ні, бо у нас є привила і ми маємо їх дотримуватися", - підкреслив Беттель.

При цьому, він уточнив, не хоче розчарувати українців, бо українців також воюють за європейців. "Ми повинні надати їм гарантії, і ми не повинні їх принижувати", - сказав міністр.

Про гарантії безпеки

Він додав, що мирна угода має містити гарантії безпеки: "Ми не можемо мати тимчасового припинення вогню, яке триватиме три або чотири тижні. Нам потрібні гарантії безпеки, особливо тому, що на порядку денному переговорів є те, щоб українці відмовилися від деяких речей", - заявив Беттель.

При цьому, на його переконання, Україну було би втрачено без Європи та США.

"Якщо вони програють - хто буде наступний? Це може бути хтось інший тут за столом [вказує на когось з 27 країн-членів Євросоюзу - УНІАН]", - сказав Беттель.

У зв’язку з цим, він відстоює позицію надання підтримки Україні.

Вступ України в ЄС

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розраховує, що приєднання України до ЄС відбудеться у 2027 році. На його переконання, вступ України до Європейського Союзу стане однією з ключових гарантій безпеки для всіх

На думку прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоффа, наразі не можна казати про швидкий вступ України до Європейського Союзу. Процес набуття Україною членства може зайняти кілька років.

Своєю чергою, комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос заявляє, що багато країн-членів Європейського Союзу прагнуть, аби Україна якомога скоріше змогла набути членство в ЄС. Тому, за її словами, це є не лише бажанням президента України Володимира Зеленського.

Вас також можуть зацікавити новини: