Глава МЗС Люксембургу радить Зеленському не ставити ультиматумів щодо вступу в ЄС

Інтересам України не відповідає оголошення ультиматуми щодо строків вступу до Європейського Союзу, бо існують чіткі правила набуття членства, яких треба дотримуватися.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив віцепрем’єр-міністр і міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель на брифінгу перед початком засідання Ради ЄС в Брюсселі.
"Гарантії важливі. Президент Зеленський сказав, що вони мають набути членства в наступному році. Я вибачаюсь, я йому кілька разів теж повідомив: не ставте ультиматумів. Це не в ваших інтересах. Факт полягає у тому, що існують правила, Копенгагенські критерії, і нам потрібно їх виконати", - наголосив Беттель.
За його словами, не можна казати, що для одних країн існують критерії, для прикладу – для країн Західних Балкан, а на інші країни ці критерії не поширюються.
Також він відзначає, що мир є важливим фактом для процесу вступу.
"Доки критерії Копенгагена не дотримуються, ми не можемо сказати: будь-ласка, ставайте частиною родини, і для вс ми закриваємо очі, вуха і рот. Ні, бо у нас є привила і ми маємо їх дотримуватися", - підкреслив Беттель.
При цьому, він уточнив, не хоче розчарувати українців, бо українців також воюють за європейців. "Ми повинні надати їм гарантії, і ми не повинні їх принижувати", - сказав міністр.
Про гарантії безпеки
Він додав, що мирна угода має містити гарантії безпеки: "Ми не можемо мати тимчасового припинення вогню, яке триватиме три або чотири тижні. Нам потрібні гарантії безпеки, особливо тому, що на порядку денному переговорів є те, щоб українці відмовилися від деяких речей", - заявив Беттель.
При цьому, на його переконання, Україну було би втрачено без Європи та США.
"Якщо вони програють - хто буде наступний? Це може бути хтось інший тут за столом [вказує на когось з 27 країн-членів Євросоюзу - УНІАН]", - сказав Беттель.
У зв’язку з цим, він відстоює позицію надання підтримки Україні.
Вступ України в ЄС
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розраховує, що приєднання України до ЄС відбудеться у 2027 році. На його переконання, вступ України до Європейського Союзу стане однією з ключових гарантій безпеки для всіх
На думку прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоффа, наразі не можна казати про швидкий вступ України до Європейського Союзу. Процес набуття Україною членства може зайняти кілька років.
Своєю чергою, комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос заявляє, що багато країн-членів Європейського Союзу прагнуть, аби Україна якомога скоріше змогла набути членство в ЄС. Тому, за її словами, це є не лише бажанням президента України Володимира Зеленського.