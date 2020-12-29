Глава МЗС висловлює впевненість, що Україна і міжнародні партнери не дозволять Ірану "легко відкупитись" у справі збиття літака.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Україна є жорстким учасником переговорів з Іраном у справі збиття іранськими військовими літака компанії "Міжнародні авіалінії України".

Про це він сказав в інтерв'ю газеті "День".

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"Іран жорсткий переговірник, а й Україна жорсткий переговірник. Ми не дозволимо легко відкупитись і уникнути справедливості в цій історії. Якби ми не були жорстким переговірником, то Іран, можливо, вже чогось досягнув. Але ми стоїмо принципово на своїх позиціях. І справедливість неминуча. Ми її досягнемо. Це може зайняти час. Але хочу сказати, що в цій історії Україна не виступає сама по собі. В нас є партнерство постраждалих країн. Ми виступаємо від їхнього імені і зі спільною позицією, яка має координуватись", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що буде зроблено усе, щоб справедливість у цій справі "була неминучою".

Збиття літака МАУ в Ірані: що відомо

8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великобританії.

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Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито «внаслідок ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном збиття літака «Міжнародних авіаліній України» не викликає довіри.

22 грудня іранське інформагентство Tasnim повідомило, що іранські слідчі під час відеоконференції надали представникам інших країн, чиї громадяни стали жертвами катастрофи, технічний звіт про збиття літака МАУ.

23 грудня Єнін заявив, що Україна не отримувала від Ірану звіт про збиття літака.

24 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив занепокоєння, що Іран зволікає з переговорним процесом у справі збитого літака компанії «Міжнародні авіалінії України». Він зазначив, що Україна не отримала від Ірану технічний звіт про збиття майже рік тому літака МАУ.

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Автор: Віталій Саєнко