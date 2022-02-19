Для підтримки України та її обороноздатності, потрібно надати чітку європейську перспективу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки у питаннях підтримки України, енергетичної безпеки та превентивних санкцій проти РФ буде тиша - тиші не буде на Донбасі.

Про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

"Що ще ми можемо зробити зараз? Продовжити дієво підтримувати Україну та її обороноздатність, надати чітку європейську перспективу, наявних для країн-кандидатів інструментів підтримки, чітких і осяжних часових рамок вступу в Альянс. Підтримати трансформації в нашій країні. Створити для України Фонд стійкості і відновлення. І програму ленд-лізу постачання новітніх озброєнь, техніки і обладнання для нашої армії, яка захищає всю Європу", - зазначив президент.

Крім того, за його словами, необхідно виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування агресії РФ, гарантувати енергетичну безпеку України, забезпечити її інтеграцію у енергетичний ринок ЄС.

Зеленський зазначив, що наразі "Північний потік-2" використовується як зброя.

"Всі ці питання потребують відповідей. Поки замість них тиша. І поки буде тиша – тиші не буде на Сході України, тобто – у Європі, тобто – у цілому світі. Сподіваюсь, це нарешті розуміє і Європа, і цілий світ", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок допустила, що газопровід "Північний потік-2" може бути частиною санкційного пакету проти Російської Федерації у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну. Про це Бербок сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Довідка УНІАН. Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Оператором газопроводу є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

10 вересня 2021 року в Росії заявили про закінчення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Для запуску "Північного потоку-2" необхідна його сертифікація німецькими органами. Ця процедура була розпочата, проте 16 листопада призупинена. Після сертифікації німецькими органами дозвіл на експлуатацію повинна надати Єврокомісія. Без схвалення з боку ЄК газопровід не може бути запущений в експлуатацію.