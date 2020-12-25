Голова держави пояснив, що за його оцінкою, КСУ не є незалежною структурою, як має бути за законом, і ним користуються "якісь приватні структури".

Президент України Володимир Зеленський назвав Конституційний суд України "державно-приватним партнерством".

В інтерв'ю виданню "Фокус" голова держави пояснив, що за його оцінкою, КСУ не є незалежною структурою, як має бути за законом, і ним користуються "якісь приватні структури".

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"Скажімо так, дуже багато років в Україні працює державно-приватне партнерство, яким я називаю Конституційний Суд...Це коли є щось державне, але ним користуються якісь приватні структури. Тобто КС не є незалежним, хоча, згідно із законодавством, він має бути таким. Багато років на них, цих акціонерів КС, впливають гравці – як з бізнесу, так і з політики. У нашій країні політика – це іноді паралель із бізнесом. Поки що. Колись ми з цим покінчимо", - сказав Зеленський.

Він заявив, що до складу КСУ входять як "діти" Віктора Януковича, так і "племінники" Петра Порошенка. Також, за словами президента, ще є "далекі родичі" Юлії Тимошенко.

Конституційна криза в Україні і реакція влади

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну ситуацію, викликану рішенням КСУ.

Венеціанська комісія розкритикувала зазначене рішення Конституційного суду і порадила зберегти систему електронного декларування чиновниками своїх активів. Венеціанська комісія підготувала для Верховної Ради шість пропозицій для вирішення кризи, зокрема, пропонувала передбачити гарантії захисту суддів від можливих зловживань з боку НАЗК.

Також Венеціанська комісія підготувала 10 рекомендацій для внесення змін до закону про Конституційний суд України. Серед іншого, пропонувалося створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

15 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо відновлення повноважень НАЗК (№4470).

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Автор: Андрій Василюк