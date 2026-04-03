Зеленський оцінив роботу Буданова на посаді керівника Офісу президента

Буданов займається кількома напрямками у своїй роботі.

Президент Володимир Зеленський задоволений роботою Кирила Буданова в тих напрямах, якими попросив його займатися.

Про це глава держави сказав журналістам, говорячи про роботу Буданова на посаді керівника Офісу президента та комунікації з парламентом.

"Буданов спілкується і працює з головою фракції (йдеться про фракцію "Слуга народу" - УНІАН), зустрічається з деякими депутатами щодо парламентських викликів – це зараз важливо", - сказав Зеленський.

Відео дня

За його словами, другий напрям діяльності Буданова це переговорний процес, де він працює з Умєровим, Арахамією і Кислицею. "Вони працюють добре, командно. Ми намагаємося зробити так, щоб вони один одного доповнювали. Так і працюють вони на сьогодні. Жодних конфліктів. Принаймні мені про це невідомо. Головне в переговорному процесі, щоб ми дотиснули до закінчення війни. Вони роблять все, що можуть", - наголосив Зеленський.

Робота Буданова

Як повідомляв УНІАН, 2 січня 2026 року президент Володимир Зеленський підписав указ №5/2026 про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України.

Водночас указом №3/2026 президент звільнив Буданова з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Народний депутат та голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зазначав, що парламентська криза в Україні вже напряму впливає на ухвалення рішень, необхідних для співпраці з Міжнародним валютним фондом та просування євроінтеграції. Водночас розмови про підвищення податків не відповідають дійсності, оскільки наразі ідеться лише про перегляд пільг.

УНІАН не одноразово повідомляв, що для ухвалення ключових рішень, які, зокрема, необхідні для співпраці з МВФ, в парламенті України не вистачає голосів.

