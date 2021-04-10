Президент Туреччини заявив про незмінність позиції підтримки у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна і Туреччина мають спільне бачення стосовно реагування на загрози у регіоні Чорного моря.

Читайте такожПонад десять країн світу підтримали Кримську платформу - МендельЯк передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Стамбулі на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Найперше, ми ґрунтовно обговорили питання безпеки і спільну протидію викликам у Чорноморському регіоні, і варто відзначити, що бачення Києва і Анкари співпадають як щодо самих загроз, так і щодо шляхів належного реагування на ці загрози", - заявив Зеленський.

Глава Української держави відзначив велику важливість підтримки Туреччиною у справі відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Я був щасливий почути від пана президента слова про продовження такої важливої підтримки та незмінності позиції Туреччини у майбутньому", - відзначив Зеленський.

Президент України зауважив, що детально поінформував турецьку сторону про ситуацію на тимчасово окупованих територіях України - у Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, в тому числі про триваючу мілітаризацію Криму і порушення прав людини на півострові.

Своєю чергою, Ердоган заявив, що виступає проти посилення напруги у регіоні Чорного моря.

"Нашою основною метою є збереження Чорного моря як моря миру спокою і стабільності. Ми в ніякому разі не бажаємо підвищення градусу напруги, підвищення тиску у нашому регіоні під будь-яким виглядом", - заявив Ердоган.

Візит Зеленського в Туреччину

10 квітня Зеленський прибув з робочим візитом у Туреччину.

На порядку денному зустрічі знаходяться питання оборони, туризму та торгівлі.

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Автор: Віталій Саєнко