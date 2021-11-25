Такі спроби, пише Foreign Policy, викликали гнів серед республіканців у Конгресі.

Адміністрація Джо Байдена нібито намагалася скасувати санкційну поправку щодо запуску російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Foreign Policy.

Видання пише, що держсекретар США Ентоні Блінкен та його помічники телефонували в офіси сенаторів минулого тижня, закликаючи їх скасувати санкційну поправку, яка накладає штрафи на низку організацій, причетних до "Північного потоку-2".

Таким чином, Адміністрація Байдена нібито намагалася уникнути накладення санкцій проти німецьких компаній.

Читайте такожКанада розглядає посилення військової допомоги Україні на тлі імовірного наступу РФ (відео)Такі спроби, пише Foreign Policy, викликали гнів серед республіканців у Конгресі.

Палата представників США уже схвалила версію законопроекту про фінансування оборони, включаючи положення про подальші санкції щодо проекту трубопроводу.

Згідно з недавніми підрахунками республіканців, у редакції Сенату знаходяться чотири поправки, які передбачають санкції проти "Північного потоку-2".

Один зі співрозмовників видання назвав аргументацію адміністрації "такою, що викликає подив": сенаторів переконували, що важливо не відштовхнути Німеччину, яка буде життєво необхідним союзником США у підтримці України на випадок вторгнення Росії.

Республіканець Майк Роджерс з комітету зі справ Збройних сил звинуватив адміністрацію Байдена у "тактиці закулісного тиску".

Ситуація на кордоні РФ і України

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

При цьому, в Міноборони України дану інформацію заперечували.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року. Однак, як пише Bloomberg, поки концентрація військ РФ відбувається переважно вночі, тоді як навесні в Кремлі відкрито погрожували наступом, чинячи політичний тиск на Україну, ЄС і США.

Глава вітчизняного МЗС Дмитро Кулеба заявив, що загроза повномасштабного військового вторгнення в Україну з боку Росії дійсно існує, але Київ проводить необхідну роботу для того, щоб такий сценарій не був реалізований.

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Автор: Яна Ставська