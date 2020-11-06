Відома угорська страва лечо дуже полюбилася українцям за смачне поєднання болгарського перцю, помідорів і різних овочів. Таку овочеву закуску модно закрити на зиму, щоб насолодитися багатим смаком в будь-який час року. Для лечо вибирають стиглі і соковиті овочі і сушені трави. Їсти лечо можна як закуску, гарнір до м'яса або добавку в борщ чи суп.
Класичне лечо з болгарського перцю і помідорів
- Помідори - 2 кг.
- Рослинна олія - 2 ст. л.
- Цукор - 100 г.
- Сіль - 2 ст. л.
- Болгарський перець - 3 кг.
- Чорний перець горошок.
- Оцет 9% - 1 ст. л.
Помідори пропустити через м'ясорубку і зробити пюре. Болгарські перці помити, очистити від насіння, нарізати великою соломкою. Пюре з томатів покладіть в каструлю, додайте масло, цукор і сіль і перемішайте. Після закипання варіть 20 хвилин.
У каструлю додайте перець і готуйте ще 20 хвилин. За 5 хвилин до закінчення додайте перець горошок і оцет. Готове лечо розлийте по банках.
Лечо з кабачком, цибулею і морквою
- Кабачки - 1 кг.
- Перець болгарський - 550 г.
- Помідори - 550 г.
- Цибуля ріпчаста - 500 г.
- Морква - 250 г.
Для соусу:
- Помідори - 800 г.
- Часник - 4 зубчики.
- Сіль - 1 ч. ложка з гіркою.
- Цукор - 0,5 склянки.
- Оцет 6% - 1/4 склянки.
- Перець чорний горошком - 8 шт.
Кабачки очистити від шкірки і дрібно нарізати. Моркву натерти на крупній тертці і додати до кабачків. Цибулю нарізати півкільцями, перець соломкою, помідори великими шматками. Всі овочі перемішати.
Помідори для соусу подрібнити в блендері або м'ясорубці. Часник дрібно нарізати. Часник і помідорну масу додати до овочів і поставити на вогонь. Додати сіль, цукор, оцет і чорний перець горошком.
Варити на маленькому вогні 1 годину. Готове лечо розлити в стерилізовані банки.
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