Лечо - відома страва угорської кухні.

Відома угорська страва лечо дуже полюбилася українцям за смачне поєднання болгарського перцю, помідорів і різних овочів. Таку овочеву закуску модно закрити на зиму, щоб насолодитися багатим смаком в будь-який час року. Для лечо вибирають стиглі і соковиті овочі і сушені трави. Їсти лечо можна як закуску, гарнір до м'яса або добавку в борщ чи суп.

Класичне лечо з болгарського перцю і помідорів

Помідори - 2 кг.

Рослинна олія - 2 ст. л.

Цукор - 100 г.

Сіль - 2 ст. л.

Болгарський перець - 3 кг.

Чорний перець горошок.

Оцет 9% - 1 ст. л.

Помідори пропустити через м'ясорубку і зробити пюре. Болгарські перці помити, очистити від насіння, нарізати великою соломкою. Пюре з томатів покладіть в каструлю, додайте масло, цукор і сіль і перемішайте. Після закипання варіть 20 хвилин.

У каструлю додайте перець і готуйте ще 20 хвилин. За 5 хвилин до закінчення додайте перець горошок і оцет. Готове лечо розлийте по банках.

Лечо з кабачком, цибулею і морквою

Кабачки - 1 кг.

Перець болгарський - 550 г.

Помідори - 550 г.

Цибуля ріпчаста - 500 г.

Морква - 250 г.

Для соусу:

Помідори - 800 г.

Часник - 4 зубчики.

Сіль - 1 ч. ложка з гіркою.

Цукор - 0,5 склянки.

Оцет 6% - 1/4 склянки.

Перець чорний горошком - 8 шт.

Кабачки очистити від шкірки і дрібно нарізати. Моркву натерти на крупній тертці і додати до кабачків. Цибулю нарізати півкільцями, перець соломкою, помідори великими шматками. Всі овочі перемішати.

Помідори для соусу подрібнити в блендері або м'ясорубці. Часник дрібно нарізати. Часник і помідорну масу додати до овочів і поставити на вогонь. Додати сіль, цукор, оцет і чорний перець горошком.

Варити на маленькому вогні 1 годину. Готове лечо розлити в стерилізовані банки.

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Автор: Катерина Пулатова