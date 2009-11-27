КС визнав неконституційним закон Регламент парламенту

Конституційний Суд України визнав неконституційними закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» від 4 вересня 2008 року та Регламент парламенту від 19 вересня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідно до рішення КС, закон та Регламент втрачають чинність з дня ухвалення КСУ даного рішення. Відповідно до рішення КС закон визнано неконституційним у зв’язку з порушенням процедури набрання чинності даним законом.

Як зазначається в рішенні, закон ухвалений 4 вересня 2008 року і підписаний головою ВР Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, а Президент України заветував його і повернув до парламенту для повторного розгляду. ВР 3 лютого 2009 року під головуванням голови парламенту Володимира ЛИТВИНА повторно ухвалила даний закон, але 17 лютого 2009 року закон було опубліковано у газеті «Голос України» за підписом попереднього голови ВР із зазначенням дати ухвалення закону – 4 вересня 2008 року.

КСУ зазначає, що з указаного виходить, що опубліковано закон, який заветований Президентом, а не той, який повторно ухвалений парламентом. За рішенням Конституційного Суду, закон визнаний неконституційним, оскільки порушено норму Конституції, яка стосується офіційного оприлюднення законів України.

На прес-конференції суддя-доповідач з даного питання Марія МАРКУШ наголосила на тому, що закон визнаний неконституційним, бо ухвалений з порушенням процедури його оприлюднення. У той же час, вона зазначила, що Конституційний Суд вже втретє ухвалював рішення щодо регламенту Верховної Ради України «з огляду на порушення форми нормативно-правового акта, оскільки суд вважає, що регламент ВР повинен ухвалюватися у формі закону».

М.МАРКУШ зазначила, що рішення суду колегіальне, однак «воно досить складно приймалося» з питання щодо Регламенту. За її словами, ряд суддів, які виступили з окремою думкою, вважали, що регламент Верховної Ради України не обов’язково має бути законом, а може бути іншим правовим актом. При цьому вони посилалися на зміни до Конституції України, які ще називають «законом 2222».

М.МАРКУШ наголосила, що сьогоднішнє рішення Конституційного Суду «ніяк не вплине» на роботу парламенту щодо ухвалення законів. Вона нагадала, що парламент при ухваленні законів може керуватися нормами прямої дії, тобто Конституцією України, де «чітко виписано ряд процедурних моментів стосовно ухвалення законів».

Як повідомляв УНІАН, рішення у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності (конституційності) Закону „Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України“ від 4 вересня 2008 року та Регламенту Верховної Ради від 19 вересня 2008 року було ухвалене 26 листопада.

Автор клопотання наголошує, що при прийнятті закону було порушено процедуру ухвалення та набрання ним чинності, передбачену частиною четвертою статті 94 Конституції України, а саме: діючий голова ВР, не підписавши закон для офіційного оприлюднення, опублікував його за підписом попереднього голови ВР.

Президент зазначає, що закон містить тільки бланкетну норму, яка відсилає до інших джерел права і не створює належної правової бази для роботи парламенту, як це закріплено в Конституції України. За своїм змістом стаття 1 закону передбачає можливість визначити організацію і порядок діяльності парламенту підзаконним актом – Регламентом. Сам же Регламент не прийнято як закон за встановленою Конституцією України процедурою розгляду, ухвалення законів і набрання ними чинності. Автор клопотання констатує, що Регламент унормовує організацію і порядок діяльності Верховної Ради України, а тому має прийматися виключно як закон України і за визначеною статтями 84, 93, 94 Конституції України процедурою його розгляду, ухвалення і набрання ним чинності.