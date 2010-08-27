Адвокати і нотаріуси тепер не зможуть приховати свої фінансові справи

Міністерство юстиції та Державний комітет фінансового моніторингу з метою запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, обмінюватимуться інформацією щодо фінансових операцій, що здійснюються нотаріусами, адвокатами та іншими особами, які надають юридичні послуги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, відповідний спільний наказ двох відомств підписали міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ та голова Держфінмоніторингу Сергій ГУРЖІЙ.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що згідно з наказом Мін’юст отримуватиме від Держфінмоніторингу дані щодо фінансових операцій нотаріусів та адвокатів, що підлягають фінансовому моніторингу, статистичні дані щодо помилок допущених при поданні інформації про фінансові операції, виявлені факти порушень тощо.

За його словами, Мін’юст використовуватиме дану інформацію при здійсненні нагляду за нотаріусами та адвокатами щодо дотримання ними вимог законодавства.

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що такі повноваження були надані Мін’юсту Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (у редакції від 18 травня 2010 року).

За словами міністра юстиції, закон передбачає формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дасть змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

О.ЛАВРИНОВИЧ також повідомив, що спілний наказ Мін’юсту та Держфінмоніторингу проходить державну реєстрацію. Документ набере чинності через 10 днів після держреєстрації.