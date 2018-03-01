Мінпраці Росії відмовляється від відродження витверезників
Мінпраці заперечує, що займеться відродженням витверезників в Росії.
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Про те, що «вже практично вирішено, що система витверезників буде створена заново», раніше заявив в інтерв'ю «Известиям» головний психіатр-нарколог Євген Брюн. Він сказав, що цим питанням займатиметься Мінпраці.
«Заяву директора Московського науково-практичного центру наркології, головного психіатра-нарколога МОЗ Росії Євгена Брюна про те, що "витверезниками займеться Міністерство праці і соціального захисту", не відповідає дійсності»,- заявили в прес-службі Мінпраці.
Євген Брюн анонсував відродження витверезників до чемпіонату світу з футболу ще в 2016 році. Рік потому повернути витверезники запропонувала Мосдерждума, однак розвитку ця ініціатива поки не отримала.