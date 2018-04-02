"Б**ть!": перший дрон "Пошти Росії" самоліквідувався на очах журналістів і чиновників (фото, відео)

Дрон повинен був потрапити в село Нижній Саянтуй Тарбагатайського району, але так і не залишив Улан-Уде.

Перший безпілотник «Пошти Росії» розбився об стіну житлового будинку на очах журналістів і чиновників. Розмір збитку оцінили в 1,2 млн рублів. Дрон повинен був потрапити в село Нижній Саянтуй Тарбагатайського району, але так і не залишив Улан-Уде. Випробування ще двох безпілотників відклали. Наприкінці березня повідомлялося, що «Пошта Росії» має намір почати доставку товарів і вантажів за допомогою безпілотних літальних апаратів. В майбутньому держкомпанія мала намір використовувати таку систему для доставки вантажів у важкодоступні райони Росії.

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