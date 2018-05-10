У Росії 13-річний школяр встромив ніж у спину співмешканця своєї матері

27-річного постраждалого госпіталізували з пораненням грудної клітини.

Слідчі Ленінградської області проводять перевірку за фактом різанини, яка сталася в ході побутової сварки в селі Пудомяги Гатчинського району. Там малолітній школяр встромив ніж у спину співмешканця своєї матері. Це сталося після того, як чоловік заборонив хлопчикові йти на прогулянку.

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Як передає NEWSru.com, 27-річного постраждалого госпіталізували з пораненням грудної клітини. За попередніми даними, 8 травня 2018 року потерпілий знаходився в орендованій квартирі в селі Пудомяги, де між ним і 13-річним сином його співмешканки сталася сварка. У ході неї хлопчик "завдав один удар кухонним ножем у спину чоловіка".

Слідчі опитали потерпілого "та інших зацікавлених осіб". Встановлено, що причиною конфлікту стала заборона йти гуляти. Раніше хлопчик, підозрюваний в нападі з ножем, у поле зору правоохоронних органів не потрапляв.

Медики прооперували потерпілого, якого помістили в реанімаційне відділення. "Його стан лікарі оцінюють як стабільно важкий", - додали в СК РФ.

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