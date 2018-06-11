Російська гостинність: у Москві ряджений поліцейський пограбував бразильського вболівальника

Пограбування, жертвою якого став 54-річний Петер Кардозо, сталось у самому центрі російської столиці.

У Москві невідомий у формі співробітника поліції пограбував громадянина Бразилії, який прибув до Росії на ЧС-2018.

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Як повідомляє Telegram-канал Mash, пограбування, жертвою якого став 54-річний Петер Кардозо, сталося в самому центрі російської столиці.

«Людина у формі підійшла до Петера на Великій Грузинській, попросила показати документи і усе, що є в кишенях. Фавели (нетрі у містах Бразилії – ред.) бразильця нічому не навчили, тому він витягнув паспорт і 2000 доларів. Коп усе подивився, повернув, але коли Петер перерахувала готівку, то дуже засмутився - не вистачало 1400», – наголошується в повідомленні.

Чемпіонату світу-2018 з футболу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня на 12 стадіонах в 11 містах країни: Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі та Єкатеринбурзі.

Раніше повідомлялося, що ростовські "казаки" пообіцяли не бити іноземців та геїв під час ЧС-2018. У російському Ростові-на-Дону понад 300 казаків готуються надавати допомогу поліції в охороні громадського порядку в період проведення в Росії Чемпіонату світу з футболу.