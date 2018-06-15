ЧС-2018 в Росії: вболівальник з квитком за 33 тисячі дивився матч стоячи - забули прикрутити крісло

Місце знаходиться на центральній трибуні, де сидять власники квитків першої категорії.

Вболівальник, який придбав квиток на перший матч Чемпіонату світу в Росії за 33 тисячі рублів (близько 14 тисяч гривень за поточним курсом), був змушений дивитися гру стоячи. Про це в Facebook розповів Микола Півненко.

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«Чоловік звернувся до волонтера, але, на жаль, весь перший тайм він змушений був стояти, а потім і зовсім пішов кудись. І скільки ще таких крісел на стадіоні "Лужники". Такому новому і сучасному. Соромно», - написав очевидець.

Крісло вболівальника виявилося не прикручене. За словами Півненка, біля крісла лежала гайка, однак полагодити його було нікому. Місце знаходиться на центральній трибуні, де сидять власники квитків першої категорії. На сайті Міжнародної федерації футболу (ФІФА) такий квиток коштує 33 тисячі рублів.