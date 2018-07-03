У Москві футбольний фанат виліз на опору моста і розбився, впавши з величезної висоти

Російський уболівальник упав з висоти в кілька десятків метрів. Від удару об воду він втратив свідомість і потонув.

Російський футбольний фанат загинув у Москві, відзначаючи перемогу своєї збірної. Інцидент стався на Кримському мосту.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Читайте такожДівчина влаштувала курйозну ДТП на Кримському мосту (відео)

45-річний житель Москви в стані алкогольного сп'яніння гуляв в Москві, звідки пізніше перемістився в бік Кримського мосту. Весь цей час він продовжував вживати спиртні напої.

Опинившись на Кримському мосту, росіянин виліз на його опори, встав на повний зріст і став голосно кричати. Рівновага підвела чоловіка: він піднявся на опору, але не втримався і впав з висоти в кілька десятків метрів. Від удару об воду він втратив свідомість і потонув.

Відзначимо, що Кримський міст - це висячий міст через Москву-ріку, розташований на трасі Садового кільця і з'єднує Зубовський бульвар з вулицею Кримський Вал в Москві.

Як повідомляв УНІАН, раніше поблизу Кримського мосту сталася НП.