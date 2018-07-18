"Один пластичний хірург на двох": улюблена гімнастка Путіна здивувала мережу своїм виглядом (фото)
08:52, 18 липня 2018Русский міръ
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Аліну Кабаєву запідозрили в надмірному захопленні пластичною хірургією.
Аліну Кабаєву називають "улюбленою" гімнасткою Путіна / скріншот 1tv_official
У мережі обговорюють зовнішній вигляд російської гімнастки і громадського і політичного діяча Аліни Кабаєвої, яку називають "улюбленою" гімнасткою президента РФ Володимира Путіна.
скріншот 1tv_official
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Так, показовий нюанс поімітив політтехнолог Олексій Голобуцький. "У них з Путіним один пластичний хірург на двох - чим далі, тим менше між ними відмінностей", - написав він у своєму Telegram.
Нагадаємо, раніше користувачі мережі висміяли дивний наряд Аліни Кабаєвої. Гімнаста одягла сукню з гербом Росії на всі груди.
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