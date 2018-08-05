В Швеції п'яний капітан з РФ посадив судно на мілину

05:36, 05 серпня 2018
Русский міръ
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REUTERS

Інцидент стався ввечері в п'ятницю, 3 серпня. Відзначається, що сбившееся з курсу судно помітив екіпаж йшов неподалік буксира. Моряки протягом півгодини намагалися зв'язатися з капітаном корабля, однак зазнали невдачі.

За даними місцевої поліції, в крові росіянина виявили 2,5 проміле алкоголю.

Судно оглянули дайвери і не виявили в корпусі яких-небудь пошкоджень.

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