В Швеції п'яний капітан з РФ посадив судно на мілину
05:36, 05 серпня 2018Русский міръ
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За даними місцевої поліції, в крові росіянина виявили 2,5 проміле алкоголю.
REUTERS
Капітан з Росії, який керував судном в нетверезому стані, посадив його на мілину біля берегів Швеції повідомляє Sydsvenskan.
Інцидент стався ввечері в п'ятницю, 3 серпня. Відзначається, що сбившееся з курсу судно помітив екіпаж йшов неподалік буксира. Моряки протягом півгодини намагалися зв'язатися з капітаном корабля, однак зазнали невдачі.
За даними місцевої поліції, в крові росіянина виявили 2,5 проміле алкоголю.
Судно оглянули дайвери і не виявили в корпусі яких-небудь пошкоджень.
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