В Швеції п'яний капітан з РФ посадив судно на мілину

За даними місцевої поліції, в крові росіянина виявили 2,5 проміле алкоголю.

Капітан з Росії, який керував судном в нетверезому стані, посадив його на мілину біля берегів Швеції повідомляє Sydsvenskan.

Інцидент стався ввечері в п'ятницю, 3 серпня. Відзначається, що сбившееся з курсу судно помітив екіпаж йшов неподалік буксира. Моряки протягом півгодини намагалися зв'язатися з капітаном корабля, однак зазнали невдачі.

За даними місцевої поліції, в крові росіянина виявили 2,5 проміле алкоголю.

Судно оглянули дайвери і не виявили в корпусі яких-небудь пошкоджень.