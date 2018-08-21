У Росії суддя умовив голу блондинку сходити за шампанським, потім все заперечував і подав у відставку (фото)

17:49, 21 серпня 2018
Русский міръ
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Голова районного суду так веселився, що потім довелося подати у відставку / Кадр з відео РЕН ТВ

Як передає Breaking Mad, 21 серпня кваліфікаційна колегія суддів Ставропольського краю розгляне заяву голови районного суду в Ставрополі Юрія Макарова про припинення повноважень за власним бажанням. Підставою послужив відеозапис "його честі" з оголеною дівчиною на автозаправній станції. "Так, це виявився голова суду, який у позаслужбових відносинах повинен уникати всього, що могло б применшити авторитет судової влади, гідність судді", - написав у Telegram правозахисник Павло Чіков.

На початку серпня в соцмережах з'явився ролик з камер відеоспостереження, на якому зображено, як на одній із заправок Краснодара зупинився білий Mercedes і з нього вийшли чоловік з голою блондинкою. Вони поговорили, потім дівчина, усміхаючись, попрямувала в магазин і купила пляшку шампанського, а її супутник весь цей час знімав на камеру мобільного телефону.

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Користувачі соцмереж упізнали в чоловікові голову Жовтневого районного суду Юрія Макарова. До того ж номер автомобіля героя ролика і судді виявився ідентичним.

"У мене немає такого живота. Я не маю ніякого відношення до чоловіка на ролику. Я схиляюся до думки, що це якийсь піар, хайп. Там є тільки певні подібності на ролику. Ні дружина, ні мої друзі не впізнають мене", - виправдовувався Макаров. Однак потім він здався і написав заяву про відставку за власним бажанням.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські слідчі в караоке-барі побили чоловіка, пісня якого їм не сподобалася.

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Теги: #Росія#скандал#оголена жінка на вулиці