Танець поліцейських з Якутії "підірвав" мережу (відео)
У мережі набирає популярність відео з танцями поліцейських з Якутії.
Ролик з'явився на сторінці МВС Росії в Twitter. Відео вже подивилися більше 45 тисяч осіб.
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"Жартівливий ролик, за допомогою якого поліцейські з Якутії запросили всіх охочих на святкову програму", - пояснили відео російські правоохоронці.
Раніше в "ЛНР" випустили відеоінструкцію про голосування на виборах ватажка псевдореспубліки на основі кліпу SKIBIDI групи Little Big. "Герої" ролика танцюють і закликають виборців взяти паспорт, прийти на виборчу дільницю 11 листопада і зробити свій вибір.
Гарного всім дня!— Сайт МВС Росії (@mvd_official) 12 листопада 2018 р.
Жартівливий ролик, з допомогою якого поліцейські з Амгинского району Республіки Саха (Якутія) запросили всіх бажаючих на святкову програму 10 листопада.#поліція#відео#Якутіяpic.twitter.com/zhVQeW0yfD