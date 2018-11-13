Танець поліцейських з Якутії "підірвав" мережу (відео)

Ролик з танцями поліцейських подивилися понад 45 тисяч осіб.

У мережі набирає популярність відео з танцями поліцейських з Якутії.

Ролик з'явився на сторінці МВС Росії в Twitter. Відео вже подивилися більше 45 тисяч осіб.

Читайте такожУ Росії роздратований клієнт "Сбербанку" запросив до відділення стриптизерок (відео)

"Жартівливий ролик, за допомогою якого поліцейські з Якутії запросили всіх охочих на святкову програму", - пояснили відео російські правоохоронці.

Раніше в "ЛНР" випустили відеоінструкцію про голосування на виборах ватажка псевдореспубліки на основі кліпу SKIBIDI групи Little Big. "Герої" ролика танцюють і закликають виборців взяти паспорт, прийти на виборчу дільницю 11 листопада і зробити свій вибір.