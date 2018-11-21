"От рани за Путіна": голові "загонів" президента РФ прострелили ноги (відео)

Лідеру краснодарських "загонів Путіна" Марату Дінаєву прострелили ноги.

Скандальна організація "Загони Путіна" повідомила про напад на співробітників двома людьми з перцевим балончиками і зброєю.

"Забігли двоє людей в масках, почали стріляти, розпорошувати перцевий балончик, напали на Марата Дінаєва, на Фатіму, викликали швидку", — прокоментувала співробітниця організації, пердают "Свободные медиа".

Читайте такожФСБ РФ зацікавилася "президентом СРСР", який заявивши, що Росії юридично не існує

На YouTube-каналі "загонів" з'явилося відео з кульовими ранами ніг Марата Дінаєва і Владислава Бориска, також співробітників організації.

"От рани за Путіна, будь ласка", - заявив Дінаєв в опублікованому ролику.

Прес-служба ГУ МВС по Краснодарському краю прокоментувала подію. "За фактом конфліктної ситуації в одному з офісних приміщень міста проводиться перевірка", — заявили у поліції.

"Загони Путіна" відомі одіозними відеороликами на політичну тематику та проведенням публічних акцій.

Як повідомляв УНІАН, у Росії учасники так званого громадського руху "Загони Путіна" 16 травня в Краснодарі біля штабу руху провели чергову акцію — закопали в землю портрети президента США Дональда Трампа, його доньки Іванки Трамп, російського опозиційного політика Олексія Навального і засновника месенджера Telegram Павла Дурова.