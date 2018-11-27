"Падала, всі сосни переламала": російські мисливці знайшли фрагмент ракети "Союз" в лісі (відео)

Як розповіли чоловіки, вони відпочивали і почули шум близько 22:00. На наступний день, під час поїздки на "бетонці" вони знайшли уламки ступені.

Мисливці знайшли в лісі РФ ступінь ракети-носія «Союз».

Вони зняли знахідку на відео і виклали на YouTube. Де саме зроблено запис, не уточнюється.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Як розповіли чоловіки, вони відпочивали і почули шум близько 22:00. На наступний день, під час поїздки на «бетонці» вони знайшли уламки ступені.

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«Ось лежить такий апарат інопланетський. РКЦ "Прогрес". Ось так. Прийшли на болото. Ось так їдеш по "бетонці" — ба-бах на голову впало», — коментує за кадром автор відео і додає, що частина ракети «пахне соляркою».

Як відомо, у жовтні під час старту ракети «Союз», яка прямувала з екіпажем на борту Міжнародної космічної станції (МКС), сталася аварія. На борту «Союзу МС-10» були члени місії МКС-57/58: російський космонавт Олексій Овчінін і американський астронавт Нік Хейг. Вони вийшли на зв'язок після аварійного приземлення в Казахстані.