Він каже, що нікого не збирався вбивати.

Шестикласника, який влаштував стрілянину у школі селища Сарс, помістили під спостереження психіатрів.

Про це повідомляють у Слідчому комітеті.

12-річний нападник розповів слідчим, що у нього не було намірів вбивати однокласників і вчителів.

"Зараз підліток в установленому законом порядку поміщений в спеціалізований медичний заклад, де йому буде проведено обстеження, а також надана необхідна кваліфікована психіатрична допомога", - йдеться в повідомленні.

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Також вилучено документи охоронного підприємства, яке відповідало за безпеку школи.

Призначено судові балістичні, медична, генотипоскопічна та комп'ютерна експертизи.

Стрілянина в Пермській школі

У селищі Сарс під Перм'ю 12-річний Дмитро Губаєв приніс в школу батьківську "Сайгу" і відкрив вогонь.

Прибулим поліцейським він сказав, що був злий на однокласників і вчителів. Також він нібито хотів "вирішити питання з однокласницею".

Автор: Людмила Жерновська