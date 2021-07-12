14-річна БДСМ-блогерка з Нальчика (Кабардино-Балкарія, Росія) вигуляла хлопця на повідку і потрапила під шквал критики.
Ролик з вигулом молодої людини на повідку Аїда виклала у своїх Instagram і TikTok.
Задумку вона пояснила нібито бажанням показати нерівність статей.
"Гендерна нерівність очевидна. Але погодьтеся, якби було навпаки і на мотузці була б дівчинка, це вважалося б нормою. Коментарі були б "тигр", "лев" і так далі", - підписала вона кадри.
За кілька днів під постом зібралося понад дві тисячі коментарів. Багато хто вважав, що дівчина "перейшла межу", образивши чоловіків. Також люди накинулися і на самого хлопця, зазначивши, що він зганьбив сам себе.
Пізніше блогерка розповіла в сторіс, що її буквально засипали погрозами.
На добу, за словами Аїди, вона отримує більше сотні подібних повідомлень, а в одному з них було сказано, що її розшуком вже зайнялося «серйозне мусульманське угруповання».
Також ЗМІ повідомляють, що одна з кав'ярень навіть пообіцяла напій тому, хто кине в дівчину яйце або обіллє її чимось при зустрічі.
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Але Аїда вибачатися не збирається. Вона порадила всім, хто образився, попрацювати над самооцінкою.
У підсумку дівчина сказала, що для її безпеки були прийняті деякі заходи. До того ж, за її словами, ролик вона записала за пару днів до від'їзду з Нальчика.
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