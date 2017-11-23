Туалетний папір відкрив депутату Держдуми РФ "паралельний Всесвіт" у Бурятії

Депутат Держдуми Микола Будуев здивувався рулону туалетного паперу на столі в одній із закусочних у центрі Улан-Уде. Фотографію "знахідки" він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Мені тут не вірять, що з «туризмом» у Бурятії справи йдуть саме так. Але, товариші дорогі, 47 раз пишу: почніть розвивати туризм в регіоні з того, що в закусочних зникнуть рулони туалетного паперу зі столів. А не з грандіозних концепцій. Концепції прийдуть, але тільки після рулонів, ніяк не раніше", - написав Будуев під фото.

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Депутат упевнений, що з такою "картинкою" "культурний шок туристам, зіпсований апетит і розуміння, в який саме "паралельний Всесвіт" провалилися, забезпечені".

У коментарях під постом багато хто не підтримав Будуева. Деякі користувачі вважають, що "проблеми тут немає, і це вже якийсь сервіс", оскільки "серветок на всіх не напасешся". А один з коментаторів висловив думку, що "туристи тут ні при чому - інша цінова категорія", і додав, що "про те, чому жителі Бурятії не можуть дозволити собі більш комфортні умови для перекусу, потрібно задуматися самим депутатам".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Росії відвідувача кафе, якому не сподобався салат, закували в наручники.