Хустка замість вінка: у московському метро пояснили "деукраїнізацію" фрески (фото)

Московський метрополітен виклав архівне чорно-біле фото фрески із дівчиною у хустці.

У метро Москви стверджують, що повернули фресці на станції "Київській" оригінальний вигляд 1954 року.

Як повідомили у Twitter московської підземки, у 1954-му голову українки на панно "Танцюючі" покривала хустка.

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"Саме тому на відреставрованій фресці вона представлена в такому вигляді. Підхід узгоджений департаментом культурної спадщини Москви", - заявили у прес-службі.

Крім того, як доказ московський метрополітен виклав архівне чорно-біле фото.

Раніше відомий російський журналіст Олексій Венедиктов повідомляв у своєму Twitter, що у московському метро на станції "Київська" при реставрації дівчину з панно "деукраїнізували".