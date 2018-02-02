Хустка замість вінка: у московському метро пояснили "деукраїнізацію" фрески (фото)

13:46, 02 лютого 2018
Русский міръ
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Дівчину з панно

Як повідомили у Twitter московської підземки, у 1954-му голову українки на панно "Танцюючі" покривала хустка.

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"Саме тому на відреставрованій фресці вона представлена в такому вигляді. Підхід узгоджений департаментом культурної спадщини Москви", - заявили у прес-службі.

Крім того, як доказ московський метрополітен виклав архівне чорно-біле фото.

Раніше відомий російський журналіст Олексій Венедиктов повідомляв у своєму Twitter, що у московському метро на станції "Київська" при реставрації дівчину з панно "деукраїнізували".

фото twitter.com/MoscowMetro

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Теги: #московське метро#деукраїнцізація в метро Москви#панно в метро