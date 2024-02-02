Дітям дадуть спробувати себе в ролі воєнкорів.

Депутат Державної Думи РФ від "Справедливої Росії" Дмитро Кузнєцов запропонував створити "дитячий "Ахмат".

У своєму Telegram-каналі він заявив, що не знає "більш надихаючого для молоді сучасного прикладу дружби народів", ніж спецназ "Ахмат". Крім того, він наполягає на участі "гідних чеченських чоловіків" у вихованні молодого покоління росіян.

"Дитячий Ахмат повинен бути не про війну, а про дружбу народів і виховання. Ви забули як грали в дитинстві "у війнушку", а хто постарше в піонерську "Зірницю"? Хлопчики так влаштовані", - написав Кузнєцов.

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За його словами, командир "Ахмата" Апті Алаудінов запропонував зібрати майбутніх вожатих у травневі свята, щоб вони могли пройти необхідну підготовку. У програму зміни включать військово-патріотичну гру "Зірниця", а також зустрічі з окупантами, науковцями та істориками.

"Ми хотіли б, щоб діти змогли спробувати себе в ролі воєнкорів, блогерів, навчитися поводитися з технікою", - додав російський депутат.

Військова пропаганда в Росії:

Як відомо, російських дітей вчать тому, що окупаційні війська РФ в Україні "захищають свою батьківщину". У школах з'являються "парти героїв", а на уроки приходять ветерани війни проти України, серед яких і колишні злочинці.

Раніше інший депутат від "Справедливий Росії" запропонував, щоб в кожну школу набрали близько 10-12 ветеранів-окупантів, які навчатимуть дітей.

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