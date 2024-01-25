Вони повинні мати "здоровий" вплив на школярів, вважає російський депутат.

Заступник голови фракції "Справедлива Росія - за правду" в Державній Думі Олег Нілов запропонував наймати на роботу в школу ветеранів війни проти України.

На брифінгу він заявив журналістам, що причиною булінгу в школах є "содомія", яка змінила "виховательську, піонерську і патріотичну роботу". Нілов пропонує набрати в кожну школо близько 10-12 ветеранів-окупантів, щоб ті надавали "здоровий, цікавий і цінний виховний вплив на молодь".

"Нещодавно я подивився фотографію своєї школи, випускний альбом і звернув увагу на те, що на цій фотографії вісім людей - це чоловіки-викладачі. Можете собі уявити таку картину сьогодні хоч в одній школі? Практично цього немає. А там було 10-12 чоловіків, троє з них - ветерани ВВВ, а всі інші в армії служили. Як ви думаєте, в таких умовах, коли в школі 10-12 справжніх чоловіків, може розвиватися якийсь булінг? Треш-стрім?" - запитав він.

Військова пропаганда в російських школах

Нагадаємо, що на початку навчального року в мережі з'явилося безліч фотографій з російських шкіл, в які дітей приводили у військовій формі. Крім того, ряд шкіл відвідали окупанти, які повернулися з війни проти України.

У грудні Путін заявив, що з дітьми в школах вже працює понад 1000 окупантів. Він пообіцяв, що до школярів допустять і солдатів окремої диверсійної штурмової бригади "Ветерани", які носять шеврони з його зображенням.

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