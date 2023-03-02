Це сталося незабаром після того, як журналісти розкрили її зв'язок з родиною Путіна.

Лікар радянського походження Наталія Тьєбо (Кондратьєва) загадково померла в Швейцарії.

Вона була головою медичної бригади, яка приймала пологи у коханки російського диктатора, гімнастки Аліни Кабаєвої, мінімум два рази, повідомляє Daily Mirror.

Тьєбо померла в Швейцарії 24 лютого, першу річницю повномасштабної війни в Україні. Це сталося через кілька днів після того, як російське ЗМІ опублікувало матеріал про її роль у народженні таємних дітей Путіна. Менш ніж за два тижні до смерті Тьєбо обійняла посаду очільниці швейцарської компанії в сфері акушерства і гінекології JERINA MEDICAL SA.

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У повідомленні про смерть, опублікованому її партнером Джорджіо Грандіні в місцевих ЗМІ, не йдеть про її роль у народженні дітей Путіна. Причина смерті Тьєбо також не повідомляється. Відомо, що вона перебувала під опікою онкологів і була кремована на наступний день після смерті.

Хто така Наталія Тьєбо (Кондратьєва)

У лютому видання "Проект" опублікувало матеріал, в якому назвало 63-річну Наталію Тьєбо акушеркою, яка супроводжувала коханку російського диктатора Аліну Кабаєву при народженні його дітей щонайменше двічі. Кремлівський лідер тримає в таємниці зв'язки з Кабаєвою і їхніх спільних дітей, проте з повідомлень в ЗМІ відомо, що в 2019 році колишня спортсменка народила близнюків. У травні 2019 року з двома іншими швейцарськими медиками (неонатолог Петра Катерина Марія Донаті-Женет і медсестра Стелла Гізелу) Тьєбо перебувала в Москві – за часом це збігалося з пологами Кабаєвої. Всі троє медиків працювали в елітній клініці в Лугано, де, як повідомлялося, в 2015 році Кабаєва народила ще одну дитину.

Сама Тьєбо довгий час жила в Швейцарії. У соцмережах медик натякала на особисті зв'язки з Путіним. Зокрема, у 2020 році вона писала: "Він один-єдиний Батько на всю Росію-матінку! Дякую, що не забув мене".

Крім того, відомо, що Тьєбо була подругою Лідії Слуцької, дружини російського політика Леоніда Слуцького, який очолив партію ЛДПР після смерті її лідера Володимира Жириновського. Також в повідомленні про смерть Тьєбо окремо дякували медикові Паолі Родоні Кассіс, дружині міністра закордонних справ Швейцарії.

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