На початку місяця Трошева звільнили з ПВК.

Андрій Трошев (позивний "Сєдой"), якого називали другою після Євгена Пригожина особою в ПВК "Вагнера", став першим з командирів, які відмовилися продовжувати участь у заколоті, що розгорівся минулого місяця. Про це повідомляє Gulagu.net з посиланням на джерела в колишньому штабі ПВК.

Під час подій 23-24 червня Трошев добровільно прийняв рішення відмовитися від участі і передав Федеральній службі безпеки (ФСБ) РФ і Міноборони РФ внутрішню інформацію ПВК.

На цей момент йому запропонували одну з посад в рамках суміжної з МО РФ структури, яка займається рекрутингом в'язнів до спеціальних формувань "Шторм Z". Разом з собою Трошев, як вважається, забрав сюди ще 10 осіб з офісу Пригожина.

Відео дня

Дії Трошева Пригожин розцінив як зраду. Разом з командиром ПВК Дмитром Уткіним (позивний "Вагнер") вони ініціювали низку публікацій в Telegram-каналах з метою дискредитації колишнього спільника.

Хто такий Андрій Трошев

61-річний Андрій Трошев – полковник у відставці, колишній співробітник органів МВС РФ. Брав участь в Афганській, 2-й чеченській війнах. Герой РФ. З початком "військової операції" РФ в Сирії Трошев, який вже перебував на пенсії, почав керувати тиловою службою ПВК "Вагнера" і Службою безпеки ПВК.

За інформацією Gulagu.net, протягом останнього часу Трошекв в ПВК також курирував роботу служб безпеки і тилу. А також – все, що стосувалося вербування засуджених за фронт – від оформлення їх помилування до супроводу в зону бойових дій.

Крім того, вважається, що Трошев і його спільники займалися в Росії розшуком втікачів з ПВК, залякуванням "вагнерівців", які давали свідчення журналістам і правозахисникам.

1 липня стало відомо, що Рада командирів ПВК "Вагнер" звільнила "праву руку Пригожина" полковника Андрія Трошева.

Вас також можуть зацікавити новини: