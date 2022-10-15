Генштаб ЗС РФ вводить військову цензуру без оголошення воєнного стану, зазначив Арестович.

Кримінальне переслідування рашистських "воєнкорів" є спробою влаштувати чистки Генштабом РФ у відповідь на критику ФСБ.

Про це заявив радник ОП Олексій Арестович у розмові з Марком Фейгіним.

"Путін готовий спалити все, щоб реалізувати свої цілі. Йому не шкода тисячі життів. Як думаєте, в пошуках винних чому він палить все? Тому що всі попередні рішення провалилися. Армія знищена, військової потужності немає, треба вже забивати українським кулеметникам стволи м'ясом. У пошуках винних, тих, хто влаштував його найбільшу і найголовнішу поразку в житті, він буде шукати винних в Росії? Ці пошуки винних постійно посилюватимуться", - сказав Арестович.

Арестович порівняв те, що відбувається в Кремлі з репресіями 1937 року в СРСР.

"Ми маємо справу з новим 1937 роком. Чистки будуть неминучими, найжорстокішими і смертельними. Це неминуче. Тому що Путін обрав шлях ескалації і всередині країни. Під ніж потраплятимуть найвідданіші слуги режиму", - додав радник ОП.

Арешти пропагандистів означають ще одну річ, зауважив Арестович.

"По суті, це елемент військової цензури, який вводить начальник Генштабу. А елемент військової цензури - це фактично елемент воєнного стану. Тобто, РФ вводить сегментарно елементи воєнного стану без його оголошення. Чому? Тому що економіка і соціальна сфера не справляються із завданнями, які ставлять перед ними військово-політичне керівництво. Система не приведена до сучасних реалій, не відповідає викликам війни. Вони не впораються. Історія показала, що неможливо проводити непідготовлену мобілізацію. Заздалегідь приречене на провал", - пояснив він.

Зникнення Гіркіна - що відомо

Напередодні ЗМІ помітили, що терорист Ігор Гіркін давно не з'являвся в мережі. Його інформаційну паузу пов'язали з арештом.

За даними росЗМІ, відразу дев'ятьом російським пропагандистам - "воєнкорам" загрожує кримінальна стаття і термін за "дискредитацію" ЗС РФ і Міноборони Росії.

Заяву у "Роскомнагляд" було підписано особисто начальником Генштабу Герасимовим. З боку Генпрокуратури справу веде начальник управління з нагляду за виконанням закону про федеральну безпеку, тероризм, екстремізм і міжнацвідносини.

Причиною стала критика Міноборони РФ і особисто Сергія Шойгу в ході "спецоперації".

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