Рупор Кремля злякався, що Україна буде "залякувати" росіян.

Російський пропагандист Володимир Соловйов на тлі атак дронів на Москву закликав боротися з фейками. Він занепокоївся, що Україна буде лякати росіян.

"Ситуація з атакою дронів (БПЛА) в Москві відпрацьовується в штатному режимі. Зрозуміло, що українське ЦИПсО не сидітиме склавши руки. Вони вже зараз ліплять фейки і обов'язково їх вкинуть, щоб розігнати паніку серед жителів столиці", - написав рупор Кремля у своєму Telegram-каналі.

При цьому він заявив, що всіх, хто буде підхоплювати українські "фейки", потрібно карати за законом.

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"Вважаю, що всіх, хто це буде підхоплювати, потрібно притягати до кримінальної відповідальності. Всі вкид, навмисні публікації неправдивої, неперевіреної інформації, треба припиняти і переслідувати за законом", - завершив свій опус Соловйов.

Атака дронів на Москву - що відомо

У Москві 30 травня пролунали вибухи. Столицю РФ атакували невідомі дрони. При цьому повідомляється, що нібито всі безпілотники, а ЗМІ нарахували 13 БПЛА, нібито збили. У той же час з'явилися повідомлення про потрапляння безпілотників по житлових будинках.

У Міноборони РФ звичайно де звинуватили в атаці Україну і назвали інцидент "терористичною атакою". За їхніми даними, було лише вісім безпілотників і все нібито збили.

У свою чергу радник глави офісу президента Михайло Подоляк відкинув пряму причетність Києва до ударів БпЛА.

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