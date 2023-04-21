Винуватцем ДТП є 33-річний контрактник, тепер його можуть судити за псування майна.

Російський військовослужбовець, який 20 квітня не впорався з керуванням і перевернув ЗРК З-400 у Тульській області, був п'яний.

"Військовий автомобіль із ЗРК рухався у складі колони з восьми тягачів без супроводу. Машина під керуванням 33-річного контрактника відстала від колони, а потім з'їхала з дороги і перекинулася. Вантажівка завалилася прямо на ракети, але, на щастя, боєприпаси не були активовані", - пише російський Telegram-канал Baza.

Відзначається, що алкотестер показав наявність алкоголю в крові водія (0,337 мг/л).

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Також відомо, що під час падіння тягача контрактник зламав руку. Вантажівку перевернули, але у машини виявилися зламані гальма, тому тягач вирішили залишити на місці (під охороною поліцейських і військових).

За фактом події на контрактника можуть завести справу за рідкісною статтею про пошкодження військового майна з необережності (347 КК РФ).

Аварія із ЗРК С-400 в Росії - що повідомлялося

Як писав УНІАН, 20 квітня у Росії злетів у кювет і перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400. Аварія сталася на шосе М2-Крим під Тулою близько 10:30 ранку. Дорогу на в'їзд і виїзд з міста перекрили.

У мережі практично відразу опублікували відео з місця події відомо, що вартість машини - близько 13 мільярдів рублів.