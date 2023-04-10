Скандальний патріарх Російської православної церкви Кирило несподівано знайшов "причину" війни, розв'язаної Росією в Україні. На його переконання, війна розпочалася нібито через відсутність спільних цінностей.
Відповідну заяву патріарх зробив після літургії у храмі Христа Спасителя у неділю, 9 квітня, повідомляють російські пропагандисти.
"Було завдання взяти нас голими руками, без усякої війни, обдурити нас, втягнути у свій світ, прищепити нам свої цінності. Але народ наш і керівництво наше зрозуміли, що ці цінності суперечать нашим, адже Свята Русь, слава Богу, зберігає християнські цінності, які й були включені до системи національних цінностей. Коли ж стало зрозуміло, що нічого спільного вже немає, все це призвело до військового протистояння", – заявив Кирило.
Патріарх Кирило та його позиція щодо війни в Україні
Патріарх Кирило виправдовує напад Росії на Україну. У вересні він заявив, що окупанти змиють з себе гріхи, якщо "принесуть себе в жертву" на війні. Вже взимку він сказав, що прагнення зберегти життя - чужа Росії цінність.
За прикладом глави РПЦ його попи також підтримують війну. На одному з них чоловік "благословляє" російських загарбників, щоб їхня рука "не здригнулася", направляючи снаряд. На іншому - поп рекомендує заряджати "Гради" з молитвами.