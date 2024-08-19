Минулої ночі в Москві відбулося перше таке тренування.

Слідом за блокуванням відеохостингу YouTube у Росії, ймовірно, готуються заблокувати і месенджер Telegram.

Як пише "Медуза", у ніч на понеділок російські користувачі Telegram зіткнулися зі збоями в роботі месенджера. Зокрема телеграм не працював у жителів Москви і Санкт-Петербурга, що підтверджується даними моніторингових сервісів.

Директор Товариства захисту інтернету і автор телеграм-каналу "ЗаТелеком" Михайло Клімарьов вважає, що збій не був випадковістю.

Відео дня

"Сьогодні вночі була спроба (тестування?) блокування Телеграма", - написав він, зазначивши, що за межами Росії жодних збоїв у роботі месенджера не було.

Кремль посилює цензуру в інтернеті

Як писав УНІАН, на початку серпня Роскомнадзор оголосив про блокування месенджера Signal нібито через "порушення законодавства".

Однак головною новиною в цьому плані стала спроба Кремля заблокувати YouTube. Повністю доступ на головний відеомайданчик світу поки не закрили, але російських операторів стільникового зв'язку та інтернет-провайдерів зобов'язали примусово обмежити швидкість завантаження відео з YouTube. У результаті користуватися відеохостингом стало вкрай незручно, хоча все ще можливо.

Слід зазначити, що 2017 року Роскомнадзор уже намагався заблокувати Telegram у Росії, однак зазнав повної невдачі. Ба більше, ця спроба привернула масу уваги до тоді ще не дуже популярного месенджера, забезпечивши йому вибухове зростання кількості користувачів.

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