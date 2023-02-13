У провалстной кремлівської партії "Єдина Росія" анонсували законодавчі зміни в рамках майбутніх "виборів" на тимчасово окупованих територіях.

Кремль продовжує активну підготовку до майбутніх "виборів" на тимчасово окупованих українських територіях: балотуватися на керівні посади хочуть дозволити колишнім злочинцям.

Зокрема, провладна російська партія "Єдина Росія" анонсувала свої наміри послабити вимоги до кандидатів у рамках майбутнього праймерізу - пропонують виключити необхідність звітувати про відсутність судимостей, пише The Moscow Times.

Як зазначив голова центрального виконкому партії Олександр Сидякін, враховуючи війну, Росія не може дотримуватися всіх формальностей на тимчасово окупованих територіях України.

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Раніше відповідну ідею також лобіював депутат "Єдиної Росії" Андрій Гурульов, відзначаючи, що колишні ув'язнені - це люди широкого кругозору, яким має бути місце в політиці.

"Чому колишні військові не стануть хорошими політиками? Люди з широким кругозором, з хорошою освітою. Так, вони були ув'язненими за різними статтями, але вони зголосилися добровольцями захищати свою Батьківщину", - говорив він.

Російські вибори на тимчасово окупованих територіях України

Раніше стало відомо, що Російська Федерація, попри свої невдачі в повномасштабній війні з Україною, планує провести "вибори" на тимчасово окупованих українських територіях вже восени 2023 року.

Буквально 1 лютого голова Ради федерації Федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко уточнила, що регіональні "вибори" заплановані на 10 вересня.

Нещодавно стало відомо, що у Кремлі почався справжній "кастинг" на політичні посади в Україні. На ці ролі нібито відбирають "улюбленців" Путіна, які підтримали президента РФ у проведенні "спецоперації".

Також стало відомо про плани РФ організувати уроки ідеологічного виховання для регіональних чиновників, щоб прищепити їм правильне розуміння про геостратегію Росії. Особливий акцент хочуть зробити на вихованні своїх "управлінців" в Україні.

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