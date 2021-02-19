Чоловік відвів школяра в ліс, де сильно побив палицею, потім гарячим воском випалив по ранах зірку, а в кінці згвалтував.

У місті Долгопрудном Московської області педофіл, який відсидів за вбивство хлопчика, заманив на обряд чорної магії двох школярів, побив їх і згвалтував.

Про це повідомляє «КП».

За даними видання, Сергій Пемінов в 2004-му зґвалтував і вбив 16-річного підлітка. Йому дали 20 років, але він умовно-достроково вийшов з колонії восени 2020 року.

Чоловік оселився в місті Долгопрудном Московської області. Він створив групу "чорна магія у "ВКонтакте", де представлявся магом і знайомився з підлітками.

Познайомившись з московським школярем, Пемінов переконав його пройти «обряд посвяти». Чоловік погрожував хлопчикові, що прокляне його сім'ю і згвалтує сестер.

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17 грудня 2020 року школяр зустрівся з педофілом, той відвів його в ліс, де сильно побив палицею, потім гарячим воском випалив по ранах зірку. Після цих знущань чоловік зґвалтував дитину.

Через кілька днів потерпілий зізнався батькам, і ті звернулися в поліцію. В ході слідства з'ясувалося, що такому ж обряду педофіл піддав ще одного хлопчика з Петербурга.

17 лютого суд заарештував Пемінова. Відносно нього порушено кримінальну справу за статтею 135 КК РФ («Насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітнього»).

Наразі слідчі встановлюють причетність підозрюваного до інших аналогічних злочинів.

«Обставиною, що обтяжує вину, є рецидив злочину і наявність непогашеної судимості. Все це сумарно вже зараз тягне на 20 років позбавлення волі", - повідомив адвокат потерпілого Равіль Іскандаров.

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Автор: УНІАН