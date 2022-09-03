Джерело одного з видань розповіло, що лідер Чечні може обійняти високу посаду в силовому блоці.

Одіозний лідер Чечні Рамзан Кадиров натякнув на можливу відставку. Однак для нього готують високу посаду в силовому блоці.

Про це пише російське опозиційне видання "Медуза" з посиланням на інформоване джерело.

"Рамзан Кадиров може обійняти керівну посаду в Росгвардії", - пише видання.

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Джерело, близьке до адміністрації Путіна, повідомило, що наразі цей перехід розглядається.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Чечні Рамзан Кадиров записав відеозвернення на свій Телеграм-канал, де повідомив, що збирається у "безстрокову й довгу відпустку". Кадиров опублікував відео, в якому сказав, що його час на посаді глави Чечні "настав". Подібні заяви він робив і раніше.

Він додав, що сподівається на те, що чеченці з розумінням поставляться до його рішення. Також Кадиров підкреслив, що серед всіх керівників суб'єктів Російської Федерації він "головний довгожитель".

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