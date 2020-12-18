Великий фінал "Дому-2" відбудеться 30 грудня.

18 грудня стало відомо про закриття "Дому-2" - найтривалішого реаліті-шоу на російському телебаченні.

Телеканал ТНТ завершує показ реаліті-шоу "Дом-2", повідомляє ТАСС.

Великий фінал "Дому-2" відбудеться 30 грудня.

"Завершується найтриваліше в світі щоденне реаліті-шоу про те, як побудувати любов на каналі ТНТ. Великий двогодинний фінал шоу вийде 30 грудня", - сказав співрозмовник агентства.

Причини закриття телепроекту "Дом-2"

ТНТ офіційно підтвердив інформацію про закриття телепроекту. Причиною цього рішення канал назвав бажання зосередитися на інших проектах, в першу чергу — гумористичних програмах і серіалах.

Причиною закриття телепроекту також називають падіння рейтингів програми, через що "Дом-2" покинули великі рекламодавці. За даними журналістів, ніхто з учасників і ведучих проекту не знає, яка доля їх чекає. Один з можливих варіантів - "переїзд" шоу на інший канал.

За даними Telegram-каналу Mash, мова йде не про повне закриття шоу, а про зміну формату. Стверджується, що новина про закриття "Дому-2" стала частиною рекламної стратегії, а колишня учасниця телепроекту Вікторія Боня повідомила, що її вже запросили на зйомки в лютому.

Телепроект "Дом-2": історія шоу

Телепроект "Дом-2" виходить в ефір з 2004 року і за 16 років його багато разів намагалися закрити. За час існування реаліті на ньому побувало кілька тисяч учасників з усього світу, на проекті зіграли близько 30 весіль, народилися 14 дітей. Серед ведучих шоу - Ксенія Собчак, Ксенія Бородіна та Ольга Бузова. Серед відомих учасниць - Олена Водонаєва, Вікторія Боня, Неллі Єрмолаєва, Олена Беркова та інші.

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Автор: УНІАН