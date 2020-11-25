На початку 2000-х Світлана стає акціонеркою банку "Россия", який пов’язують з Путіним.

Журналісти знайшли близьку подругу Путіна Світлану Кривоногих, яка володіє нерухомістю у Москві, Сочі та Петербурзі. Вартість активів складає 1,1 мільярда рублів.

Про це йдеться у матеріалі видання Проект.

Жінка раптово виїхала з родинної комуналки в елітний маєток на Кам’яному острові, де проживають лише друзі глави Кремля, водночас з політичним злетом Путіна.

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Колишні сусіди сім’ї Кривоногих на запитання журналістів, звідки у жінки могли бути такі гроші, відповідають, що у неї у 1990-х з’явився заможний залицяльник.

На початку 2000-х Світлана стає акціонеркою банку «Россия», який пов’язують з Путіним. Крім того, виявляється, жінка ще й володіє туристичною базою «Ігора», де дуже любить відпочивати російський президент.

За словами авторів матеріалу, Кривоногих можна було побачити поряд з Путіним у 1999-2000 роки. Вони неодноразово потрапляли в об’єктив журналістів, летячи в одному салоні. Світлана товаришувала з дівчиною, яку звати Діна Цилевич; та була близька з чинним главою Росгвардії Золотовим.

Знайомство Кривоногих і Путіна розпочалося ще в 1990-х і продовжилося на початку 2000-х. У 2010 році їхні стосунки закінчилися. Однак двоє знайомих Путіна відмовилися відповідати, що знають про жінку.

«Причина такої таємничості може полягати у тому, що у Кривоногих є донька, котра народилася у 2003 році – в той момент, коли Путін почав підготовку до перших у своїй кар’єрі перевиборів. У копіях документів батько Єлизавети Кривоногих не вказаний, відомо тільки про її по-батькові – Володимирівна», – пишуть журналісти.

Кілька років Єлизавета живе під іншим прізвищем. Її зовнішність дуже схожа на зовнішність Путіна, що підтверджує експертиза.

«Проведений (директором центру візуального аналізу університету Бредфорд Хассаном Угайлом) аналіз показав, що схожість Путіна з молодшою Кривоногих – 70,44%, при цьому схожість вище за 75% означає, що на знімках – одна і та ж людина. З цього можна зробити висновок про можливу кревність між ними», – йдеться у статті.

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Автор: УНІАН