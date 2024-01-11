Воронцова заявила, що російське суспільство є "людиноцентричним".

Старша донька російського диктатора Володимира Путіна Марія Воронцова дала рідкісне інтерв'ю. Зокрема, вона заявила, що Росія - це "людиноцентрична" держава, для якої людське життя є найвищою цінністю.

Як повідомляє The Moscow Times, Путін ніколи публічно не визнавав Воронцову та її молодшу сестру Катерину Тихонову своїми доньками, а подробиці їхнього життя Кремль тримав у суворій таємниці.

"Для нас цінність людського життя є найвищою цінністю. Росія — людиноцентричне суспільство", - заявила Воронцова в інтерв’ю Medtech.Mocsow, пов’язаній з мерією Москви.

Під час спілкування з пропагандистами Воронцова, яка є лікарем-ендокринологом, також розповіла про досягнення світової медицини та поділилася подробицями своїх літературних, музичних і спортивних інтересів.

Інтерв'юер В'ячеслав Шуленін під час розмови не згадав про зв'язки Воронцової з Путіним. Він же працював у мерії Москви з 2013 по 2017 рік. Остання його посада там була першим заступником керівника апарату.

Інші новини про Марію Воронцову

"МО" писало, що ендокринолог Воронцова була автором статті в американському видавництві The Endocrine Society. Стаття вийшла незадовго до початку російського вторгнення в Україну.

Вона продовжує публікуватися у швейцарському видавництві MDPI Publishing. Три статті з ендокринології та медицини, де вона була співавтором, написані і вийшли після початку війни. Остання опублікована в кінці квітня 2023 року. У цьому видавництві на питання "МО" не відповіли. Видавництво MDPI Publishingз'явилося в 1990-х і в науковому середовищі вважається менш солідним, ніж американське.

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