Жінка часто постить фото з Путіним, а чоловік - носить футболку зі Сталіним.

OSINT-експерт Іраклій Комахідзе ідентифікував росіянку, яка мріє відправити чоловіка на убій в Україну, отримати за його ліквідацію гроші і придбати автомобіль. Крім того, ідентифіковано її чоловіка - потенційного "двохсотого".

У Telegram експерт зауважив, що ідентифікувати росіянку, яка мріє про "ох*єнний автомобіль" за чоловіка в чорному пакеті, у соцмережах було досить легко.

"За підсумками експрес-OSINT, представляю цю сімейку алкоголіків із Нижнього Тагілу: 35-річна Ксенія Кисліцина, що мріє про вдівство, та у найближчій перспективі жмур 36-річний Вадим Кисліцин", - зазначив експерт.

Відео дня

Пара активно веде акаунти у російських соцмережах "Однокласники" та "Вконтакті". До речі, у сім'ї є автомобіль, щоправда, не настільки крутий, як у мріях росіянки.

"Ксенія має рацію, скільки можна їздити на старому Hyundai. Та й виглядає вона у свої 35, у порівнянні з фото минулих років, на 55, це теж треба виправити", - додав експерт.

Що передувало

Вчора у мережі з'явилося відео, на якому росіянка радісно заявила, що хоче відправити чоловіка на війну, аби його там вбили. Долю компенсації вона вже передбачила.

Цікаво, що фантазії своєї дружини слухав її чоловік, якого, до речі, ще не мобілізували. Росіянка зазначила, що попереду нова хвиля мобілізації в Росії, тому вона з нетерпінням чекає, коли чоловіка заберуть і ліквідують. Чоловік реагував спокійно.

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