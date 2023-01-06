Разом з топ-бойовиком було ліквідовано ще шістьох окупантів.

У мережі вперше показали кадри з місця ліквідації одного з топ-бойовиків "ДНР" - командира окремого розвідувального батальйона "Спарта" Володимира "Вохи" Жоги.

Перші фото та відео з місця атаки опублікував український офіцер та блогер Анатолій Штефан "Штірліц". За його даними, операцію провели воїни "Айдару".

"Ця вдала операція відбулася 4.03.2022 р. воїнами ЗС України. Але саме зараз ми зможемо трохи відкрити завісу над цим. Саме тоді було ліквідовано 7 представників окупантів, серед яких біля автомобілю гарно лежить один з головних терористів - командир окремого розвідувального батальйона "Спарта" Володимир "Воха" Жога", - написав "Штірліц".

Відео дня

Офіцер закликав вірити у воїнів ЗСУ. На кадрах з місця атаки видно, що частина тіл ліквідованих окупантів залишилася у мікроавтобусі, а частина - розкидана обабіч дороги. "Айдару респект", - додав офіцер.

Ліквідація "Вохи": що відомо

На початку березня у боях за Волноваху Донецької області українські військові ліквідували одного з ватажків так званої "ДНР", керівника батальйону "Спарта" - наступника "Мотороли" Володимира Жогу з позивним "Воха".

Тоді ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "Воху" вбили "нацисти", коли той начебто "забезпечував евакуацію жителів Волновахи". Бойовику надали звання "героя ДНР".

В Україні про злочини "Вохи" давно відомо. Бойовика внесли до бази "Миротворця" за свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі.

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